エネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡について、イランの軍事精鋭部隊「革命防衛隊」は、「あらゆる動きに厳しい対応をとる」と警告しました。イランメディアは27日、「ホルムズ海峡は封鎖されており、あらゆる動きに厳しい対応をとることになる」とする革命防衛隊の声明を報じました。そのうえで、「アメリカやイスラエル、その同盟国に関連する港を発着する⁠船舶の航行を禁止する」としています。また、革命防衛隊の警告を