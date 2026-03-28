イスラエルのネタニヤフ首相（AP＝共同）【イスタンブール、エルサレム共同】イスラエル軍は27日、イラン各地で核関連施設や重工業施設を空爆した。イラン革命防衛隊は、米イスラエルと関係する中東地域の工業拠点への報復を宣言した。28日で米イスラエルによる先制攻撃から1カ月。トランプ米政権が戦闘終結を模索する中、イスラエルはイラン軍事産業の弱体化を狙って攻撃を急いでおり、米イランの交渉に影響する可能性がある。