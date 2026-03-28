友人とスマートフォンでTikTokを見る14歳の少女（左）＝27日、インドネシア・ジョクジャカルタ（ゲッティ＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアは28日、子どもによる交流サイト（SNS）の利用規制を導入し、16歳未満のアカウント保有を禁止した。ポルノやいじめ、デジタル依存を問題視している。こうした規制の導入はアジアで初めてとしている。SNS規制を巡っては、オーストラリアが昨年12月、世界で初めて国家レベルで16歳未