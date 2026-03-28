【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７９３・４７ドル安の４万５１６６・６４ドルだった。２日連続の下落。中東情勢の緊迫化が続くなかで原油価格が上昇し、インフレ（物価上昇）に対する懸念から金融などの銘柄が売られた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４５９・７２ポイント安の２万９４８・３６だった。