女優のMEGUMI（44）が27日、都内で声優を務めるアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の初日舞台あいさつに登壇した。製作総指揮・原作・脚本の西野亮廣（45）とはデビュー番組が同じで「長く付き合ってきたから、西野くんのアイデアが詰まっているのがエモくて、今日は特別な日」と感慨深げ。だが、アフレコでは多くのアドリブを要求されたことを明かし「先生（西野）がいろいろおっしゃるので、ひどいもんでし