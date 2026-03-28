◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人の北浦と田中瑛が開幕白星に貢献した。ＷＢＣ組の大勢、マルティネスが不在の中、元日本ハムの高卒同期コンビが８、９回を無失点リレーで締めた。完璧にバトンをつないだ。まずは新戦力の北浦が移籍後初登板で１奪三振含む３人斬り。最速１５１キロ、圧巻の１１球でＧ党を沸かせた。２年ぶりにホールドも記録し「（田中瑛が）ゼロで続いてくれて、勝ててうれし