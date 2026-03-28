巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が開幕２戦目となる２８日の阪神戦（東京Ｄ）で先発する。登板前日はリラックスした表情で最終調整。「体調はいい。記録として残るような試合で対戦できるのを楽しみにしている」と勝利を呼ぶ快投を誓った。楽天時代の昨季は阪神との交流戦（楽天モバイル）で５回２失点。白星をマークした。「すごく強力な打線だったことは覚えている。しっかりゾーン周辺に集めながら意思を持