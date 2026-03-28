◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）「ボビー」の大合唱が心に響いた。ゆっくりとダイヤモンドを一周してベンチに戻った巨人・ダルベックは、初めて投げたジャビット人形の行方を笑顔でしばし、見つめていた。「結果を出すことができて良かったです」。開幕戦で飛び出した来日１号ソロ。守備に就く際に右翼スタンドから再び沸いたコールに、右手を突き上げて応えた。巨人軍第９７代４番のパワーがさく