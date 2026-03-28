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ＮＹ各市場５時台ダウ平均は７９３ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間16:09）（日本時間05:09） ダウ平均45166.64（-793.47-1.73%） ナスダック20948.36（-459.72-2.15%） CME日経平均先物51430（大証終比：-1450-2.82%） 欧州株式27日終値 英FT100 9967.35（-4.82-0.05%） 独DAX 22300.75（-312.22-1.38%） 仏CAC40 7701.95（-67.36-0.87%） 米国債利