ＣＦＴＣ建玉報告主要通貨 ＩＭＭ通貨先物３月２４日主要国通貨円の売り越し減少 円62806枚の売り越し 4974枚の売り越し減 ユーロ9279枚の買い越し 11853枚の買い越し減 ポンド58422枚の売り越し 7093枚の売り越し減 スイスフラン27097枚の売り越し 1884枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数3617枚の買い越し 76枚の買い越し減 レバレッジド・ファンズ３月２４日主要国通貨円の売り越し減少 円64325枚