ＣＦＴＣ建玉報告資源国通貨 ＩＭＭ通貨先物３月２４日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ1602枚の売り越し 2488枚減少し売り越しに転じる 豪ドル70872枚の買い越し 1811枚の買い越し増 ＮＺドル27006枚の売り越し 3949枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ３月２４日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ36856枚の売り越し 5013枚の売り越し減 豪ドル45025枚の買い越し 511枚の買い越し減