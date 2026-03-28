NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4524.30（+115.3） 金６月限は反発。時間外取引は、米大統領のイランのエネルギー施設への攻撃期限延長を受けて買い優勢となった。中東に地上部隊１万人の追加派遣を検討と伝えられたが、押し目は買われた。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、イラン戦争長期化に対する懸念が出たが、ドル安を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS