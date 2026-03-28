NY原油先物5 月限（WTI）（終値） 1バレル＝99.64（+5.16） ニューヨーク原油の期近２限月は続伸。トランプ米大統領が中東に地上部隊１万人の追加派遣を検討と伝えられ、イラン戦争の長期化懸念が高まった。イランの主要原油積み出し拠点であるカーグ島の攻略などが見込まれている。また米大統領がイランのエネルギー施設攻撃期限を４月６日まで延長すると発表し、戦争が４月以降も続く可能性が出たこ