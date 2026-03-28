JR7社で共通化した信号用の設備（JR東日本提供）JR7社は28日までに、鉄道電気設備に使う材料や部品の仕様の共通化に取り組むと明らかにした。電子部品の供給不足やメーカーの人材難が進む中、共通化で部品を安定的に確保できる体制をつくる。JR7社は1987年の国鉄分割民営化以降、設備の開発や管理、保守などを個別に行っている。信号や通信などを扱う電気部門は、機能は同じでも、サイズや材質が異なる部品が各社に多数存在し