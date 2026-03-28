イギリス遠征のチームキャプテンに任命された日本代表MF堂安律(フランクフルト)がキリンワールドチャレンジ第1戦・スコットランド戦の前日練習後、報道陣の取材に応じ、「何回も言っているし、多分もうみんな(報道陣)も書き飽きたと思うけど、特に変わらない。責任感、名誉は過去の日本代表の先輩たちを見ていくと緊張感があるけど、やることは変わらない」と率直な思いを語った。北中米W杯前最後の活動となるイギリス遠征。森