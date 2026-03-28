日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ第1戦・スコットランド代表戦(28日、グラスゴー)に向け、試合会場のハムデン・パークで前日練習を行った。冒頭約15分間が報道陣に公開され、体調不良のためホテルで静養中のMF佐藤龍之介(FC東京)以外の26人が参加した。1903年に開業したスコットランド・フットボールの聖地ハムデン・パークでの初練習。スコットランド代表は異なるグラウンドでトレーニングを行っているため、日本の