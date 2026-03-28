終わってみて思うのは、朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』はこれまでの朝ドラとはかなり違うテイストの意欲作だったということだ。最終回直前までヒロイン・トキ（髙石あかり）が言い方は悪いが夫に寄生し日本、あるいは家庭に縛り付けた妻という役割だったことを突きつけるとは前代未聞だろう。 参考：髙石あかり×トミー・バストウ×ふじきみつ彦、『ばけばけ』全話を終えて感謝のコメント いや