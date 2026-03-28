◎2月のキャンプ初日の前夜は2〜3時間ほどしか眠れなかったというDeNA・相川新監督。グラウンドに出てきて第一声は「寝られましたよ！7時間。もう1勝したような気分です」。快眠は元気の源です。◎巨人・丸は、一度グラウンドからベンチに戻る佐々木に「あれ、忘れ物だよね？忘れ物だな」。本当は身に着ける道具を替えに行っただけでした。◎巨人・田中瑛は開幕戦に合わせたスーツ姿の記者を見つけると「なんかいつもよりピ