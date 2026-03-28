中京競馬場がある愛知県豊明市の日曜（29日）の予報は晴れ。降水確率は0％で高松宮記念は良馬場が濃厚。気温は20度を超える予報。馬のテンションや発汗には注意が必要だ。今週からBコース替わり。ただ、内ラチ沿いにカバーしきれない傷みがあり、一概に内、前有利とは言えない。