数多くある予想ファクターの中から、展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出していくG1土曜付企画「展開王」。「第56回高松宮記念」は東京本社・後藤光志が担当する。当欄は今年のG1開幕戦・フェブラリーSで勝ち馬コスタノヴァをしっかり推奨。“G1連勝”を狙って、あの馬を指名した。スタート地点は向正面の半ば。緩い上り坂を経て、3角手前から直線入り口にかけて長い下りが続く。勝負のポイントは4角の立ち回り。ややタ