男性グループ「INI」が27日、都内で初のライブ映画「XQUARE―MASTERPIECE」の公開記念舞台あいさつを行った。昨年9月に愛知・バンテリンドームナゴヤで開いたライブ映像を編集。11人で見たといい、池崎理人（24）は最も笑ったのが「満場一致でタク（尾崎匠海）。これから始まるっていう時に不敵な笑みを浮かべている」と暴露した。