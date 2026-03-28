◇セ・リーグDeNA2―3ヤクルト（2026年3月27日横浜）横浜スタジアムの試合開始前のオープニングセレモニーは東京五輪の場内演出を担当したクリエーティブディレクター・保持壮太郎氏と球団がタッグを組み、マーチングバンドやダンスなど各分野のスペシャリストがパフォーマンスを披露。さらに球団応援歌「勝利の輝き」の作曲者でもある元class・日浦孝則が登場して生歌唱し、スタンドのファンも大合唱で盛り上がった。