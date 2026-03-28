マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月29日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 2 - 0 [ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第11日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準決勝で、第7シードの