【王将戦7番勝負を読む谷川浩司十七世名人EYE】谷川浩司十七世名人（63）が第7局を解説し、今後を展望した。戦型は角換わり腰掛け銀。この戦型の後手王は中住まいや右王を選択するケースが近年は多いが、永瀬は△2二王と深く囲った。「少し前に指された旧式で、そこに鉱脈を見いだしたのでしょう」事前研究による戦型理解度で先行し、時間消費も抑える。対藤井の数少ない「定跡」を用い、実際に57手目まで2時間半の大差で