アラブ首長国連邦の一大イベント、ドバイワールドカップデーは28日、ドバイのメイダン競馬場で開催される。日本馬は5競走に計6頭が出走。先月14日のサウジCで連覇を飾ったフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は今年もドバイワールドCに狙いを定めた。昨年の当レースは1番人気3着。あれから経験を積んで心身ともに成長した。今季2戦目で上昇ムード。一昨年のUAEダービー（1着）を合わせてメイダンも3度目で、すっかり環境に慣れて