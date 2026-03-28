◇パ・リーグ西武1―3ロッテ（2026年3月27日ZOZOマリン）西武ドラフト1位・小島が06年の炭谷以来、球団20年ぶりの新人開幕マスクを務めた。3回には明大でバッテリーを組んでいた同期の毛利から新人一番乗りでプロ初安打となる右前打。「毛利から打てたので良かった。いいところに飛んでくれた」と胸をなで下ろした。競り負けて2年連続の黒星発進になっても西口監督は「いいリードもできていた」と高評価し、「今後も先