XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が、29日に三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで行われるF1日本グランプリ決勝のセレモニーで、日本国歌をピアノ演奏する。同日夜には公式配信番組に生出演するため、演奏後に鈴鹿市から都内までヘリコプターで移動する弾丸行程となる。また7月16、17日には米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで、2024年に3度目の頸椎（けいつい）手術を受けてから米国では初となる公演を行