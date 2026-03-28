芝クッション値9.1＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.5％、4角13.2％ダートG前13.1％、4角13.5％※金曜午前10時30分。芝は3角〜正面直線の内側に傷みがある。中間の降雨の影響で湿っている。多少時計はかかりそう。水分を含んだダートは時計が速くなりそう。