◇セ・リーグDeNA2―3ヤクルト（2026年3月27日横浜）DeNAの新リードオフマン・牧の鮮烈な先頭打者アーチも勝利には結びつかなかった。6年目で初めて1番に座り、初回に初球を右中間へ先制1号。開幕戦の初回先頭打者本塁打は球団では61年の近藤昭仁以来、65年ぶりだった。6回先頭でも左翼フェンス直撃の二塁打。2安打1打点と気を吐き、1点差の惜敗を「スムーズに（試合に）入って、自分の仕事ができている」と振り返った