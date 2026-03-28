◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2026年3月27日横浜）1980年代後半から90年代前半のヤクルト黄金期に3学年下の池山監督とともに主軸を担い、「イケトラ」コンビと称された広澤克実氏（63＝スポニチ本紙評論家）が監督初勝利を祝福した。池山監督、初勝利おめでとう。小さな一歩だけど、これが大きな一歩になってくれることを期待してます。ヤクルト入団は池山監督が84年、私が1年遅れの85年。「イケトラ」コンビと呼ば