女優の朝夏まなと（41）が27日、東京・渋谷の東急シアターオーブで主演ミュージカル「メリー・ポピンズ」（28日初日）の稽古を公開した。アカデミー賞5部門を受賞するなど世界的大ヒットを記録した同名米映画の舞台版。3度目の上演で初参加となる朝夏は「今日まで丁寧にお稽古してきて感じたことや得たことを、舞台で繊細かつ大胆にメリーとして存在したい」と意気込んだ。東京公演は同所で5月9日まで。