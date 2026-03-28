◇パ・リーグ楽天10―0オリックス（2026年3月27日京セラD）楽天は球団創設22年目で開幕戦初の2桁10得点を挙げ、先発全員の16安打と爆発した。4番の新外国人マッカスカーは初回から2打席連続で2点二塁打を放ち、2安打4打点。宮城を2回途中8失点KOし「1番から最後まで全員が打って素晴らしい試合だった」とうなずいた。オープン戦は12球団中11位のチーム打率・208に沈むも、三木監督も「みんながいい集中力で試合に入