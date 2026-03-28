芝クッション値9・7＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前13・5％、4角13・1％ダートG前12・7％、4角12・8％※金曜午前9時30分。芝は今週からBコースを使用するが、3〜4角の内に若干の傷み。基本は前有利も展開ひとつで差しが利く。ダートは脚抜きが良く先行有利。