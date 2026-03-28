◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）プロ野球は27日にセ、パ両リーグの公式戦が6球場で開幕し、巨人は本拠地・東京ドームで昨季リーグ優勝の阪神に3―1で競り勝って3年連続の白星発進を切った。ドラフト1位・竹丸和幸投手（24）が6回を被安打3の1失点に抑え、新人では58年杉浦忠（南海）以来68年ぶり、球団新人では初の開幕戦先発白星をつかんだ。ベンチで腰を下ろすたびに大きく息をついた。いつも通り表情