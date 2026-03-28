◇パ・リーグ楽天10―0オリックス（2026年3月27日京セラD）初の開幕投手を快投で飾った楽天・荘司はヒーローインタビューで「イーグルスは必ず優勝する。ファンの皆さんもついてきてください」と力強く宣言した。4年目で務めた初の大役で8回4安打無失点。23年以来、3年ぶりとなる開幕戦白星をもたらし、悪夢を振り払った。24年5月22日。今回と同じ京セラドームでのソフトバンク戦で地獄を見た。前日は0―21の歴史的大敗