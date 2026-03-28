◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）巨人の阿部監督がミスター魂を胸に就任1年目から3年連続の開幕戦勝利を飾った。球団では81〜83年の藤田元司監督以来2人目。昨年6月に死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの自宅をキャンプ前に訪問した際、次女・三奈さんから譲り受けたジャケットとスラックスで球場入り。左胸には長嶋さんが今年の開幕戦でつける予定だったという「3」の番号が入った帽子形のブローチ