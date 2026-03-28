◇セ・リーグ巨人3―1阪神（2026年3月27日東京D）朝からどんよりと曇った日だった。当時城西大3年だった巨人の竹丸は嫌な予感がした。「危ないというのは聞いていた。親からの連絡で知った時は言葉が出なかった」。22年9月7日、崇徳時代の恩師でプロまで続く野球の道を残してくれた応武篤良さんが64歳で亡くなった。早大監督時代は斎藤佑樹らも育て、6度のリーグ優勝へ導くなどアマチュア球界の名将として知られた。18年