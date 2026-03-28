土曜中山メインは「第74回日経賞」が組まれている。コスモキュランダが本命だ。昨年暮れの有馬記念は12番人気と伏兵視された立場で2着に力走。道中2番手から勝ち馬ミュージアムマイルの半馬身差に粘った。その前走は初めて装着したブリンカー効果がてきめん。中山は24年弥生賞ディープインパクト記念V、皐月賞2着を含め、相性がいい。前走後は放牧でリフレッシュ。美浦に帰厩後はプールを併用し、しっかり調教をこなした。動