シュールな世界観の漫画「ねじ式」（1968年）などで知られる漫画家つげ義春（つげ・よしはる、本名柘植義春＝つげ・よしはる）さんが3日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため東京都の病院で死去した。88歳。東京都出身。葬儀は9日に親族のみで行った。85年の「無能の人」は91年に俳優の竹中直人（70）の監督・主演で映画化され、ベネチア国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。80年代以降、漫画作品の発表は途絶えていたが、24年に「雨