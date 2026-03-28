◇パ・リーグロッテ3―1西武（2026年3月27日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（22）が27日の西武との開幕戦で5回無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。毛利を大学4年間指導した明大・戸塚俊美監督（61）が、祝福のメッセージを寄せた。驚きはありました。球団では76年ぶりの新人の開幕投手ですから。小島（西武、明大同学年）も頑張ってますから開幕で対決してうれしいです。毛利は大役が決まった時に連絡を