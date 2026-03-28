モンゴルのザンダンシャタル首相＝ウランバートル（モンゴル国会のホームページから、共同）【ウランバートル共同】モンゴルの国民大会議（国会）は27日、ザンダンシャタル首相の辞任承認案を賛成多数で可決した。モンゴルでは野党の国会ボイコットなどで政局が混乱しており、ザンダンシャタル氏が現状を打破するためとして自ら辞任を申し出た。現地メディアなどが伝えた。次期首相が任命されるまで、ザンダンシャタル氏が暫定