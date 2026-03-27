男性の心の中で「彼女だけは手放したくない」と決意する瞬間ってどんな時なのでしょうか？そこで今回は、男性の“本命スイッチ”がONになる決定的瞬間と、その際の男性心理について紹介します。女性の「〇〇君だけ」の言葉が心に響いた時「こんなに心を開けるのは〇〇君だけ」「こんな風に安心できるのは〇〇君だけ」といった女性のセリフが心に響いた時、恋のスイッチがONになる男性は少なくありません。女性から「あなただけが特