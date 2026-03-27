彼氏と良好な関係をキープするためには「言葉選び」が大切。無意識に口にした一言で彼氏の心に深い傷を負わせてしまっては、せっかくの愛情関係が冷え込んでしまうでしょう。そこで今回は、軽々しく口にしちゃダメな「言葉」を紹介します。彼の人格を否定する言葉男性は女性が思っている以上にプライドを大切にしているもの。「あなたってダメね」「何もできないのね」といった全人格を否定するような言葉は、彼の自尊心に深い傷を