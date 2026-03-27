夫の不倫発覚をきっかけに離婚を選ぶ人もいます。決断の瞬間は強い感情に背中を押されることが多いものですが、その後に訪れるのは想像していたものとは少し違う現実かもしれません。解放感だけではない、離婚後の時間にはいくつかの共通する変化があります。最初に訪れるのは“解放感”関係から離れたことで、気持ちが軽くなる感覚を覚える人もいます。疑いや不安から解放され、精神的な緊張がほどける。この段階では「この選択で