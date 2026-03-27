どんなにメイクや服を整えていても、後ろ姿で“なんとなく老けて見える”ことが。その原因のひとつが髪の状態。ツヤやまとまりが失われるだけで、印象は大きく変わります。だからこそ見直したいのが日々のヘアケア。そこで今回は、美髪ライターが実際に使ってよかったホームケアアイテムを３つ紹介します。ダメージを内側から整える「いち髪 THE PREMIUM モイスチャーメロウパックヘア」パサつきや広がりが気になる人に取り入れや