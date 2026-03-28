Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）のととのい上映会＆取材会が、都内サウナ施設にて開催。作品世界と同じくリラックスした空間で、撮影の裏話などが語られた。【写真】リラックスした“ととのい”スタイルで登場した岩本照＆松田元太本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好