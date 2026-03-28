◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―３ヤクルト（２７日・横浜）これ以上ない最高の笑顔だった。１点差を逃げ切った試合直後。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）はコーチ、選手とハイタッチを交わした。「しびれるね〜。最後は神頼みで念じていました」と豪快に笑った。６０歳の新人監督の初勝利は９８年の横浜・権藤博監督以来。忘れられないのが９０年のユマキャンプのミーティングだ。故・野村克也監督がホワイトボードに最初