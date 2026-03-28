◆パ・リーグソフトバンク６―５日本ハム（２７・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、２年ぶりの開幕白星を飾った。５―５の８回、先頭で代打で登場した野村勇内野手は中前打で出塁に成功し、勝ち越しのホームを踏んだ。最速１６０キロの古林に対し、昨季６打数３安打の打率５割と好相性の野村が打席に向かった。１打席目に安打を放っていた今宮に代えて、打席に送る采配。勝負をかけた一手だった。今宮と開幕遊撃を争