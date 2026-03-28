現地３月28日に日本代表とグラスゴーで対戦するスコットランドが27日、前日会見を実施した。登壇したスティーブ・クラーク監督は、日本とコートジボワールと戦う３月シリーズの２連戦を「ワールドカップへの準備という点で非常に重要だ」と位置づけ、「我々は異なる大陸から２つのトップクオリティのチームと対戦する」と強調する。 そのなかで「特に日本戦は大きな挑戦になるだろう」とし、森保ジャパンの印象をこう述