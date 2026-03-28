アンデルレヒトからシント＝トロイデンへの移籍→ベルギーリーグで二桁得点→３月の代表選出。この良い流れを「正直、狙っていました」と断言したのは、後藤啓介だ。狙ってできる──。これは、そんな簡単なことではない。むしろ、それを現実にしてしまう“モンスター”後藤は、計算できるストライカーなのかもしれない。せっかくの機会だからと、スコットランド戦前日の練習後に囲み取材で本人に尋ねてみる。「狙ってできる